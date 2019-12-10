«Отродье»: президент Бразилии оскорбил Грету Тунберг

Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг

Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.

Болсонару сделал такое критическое заявление после того, как активиста отреагировала на расстрел двух лидеров племени гуажажара в стране.

Президент Бразилии заявил, что не понимает, почему СМИ пишут про каждое ее слово.

"Грета сказала, что индейцы умерли, потому что защищали леса Амазонии. Удивительно, что пресса уделяет так много внимания этому отродью", — сказал он.

Он добавил, что его беспокоят все смерти, а не только определенные.