Белый дом отреагировал на обвинения Трампа

Белый дом считает предъявленные Трампу обвинения ложными

В Белом доме считают, что предъявленные обвинения по двум статьям в рамках процедуры импичмента не повлияют на американского президента Дональда Трампа . Об этом говорится в заявлении администрации, передает РИА "Новости".

Как утверждается, все сделанные обвинения против Трампа являются ложными и безосновательными. В Белом доме считают, что они были сделаны для того, чтобы подорвать власть Трампа.

"Демократы… давно хотели отменить выбор 63 млн американцев", — говорится в заявлении.