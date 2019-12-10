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Политика

Белый дом считает предъявленные Трампу обвинения ложными 

Газета.Ru 40 минут назад
Белый дом отреагировал на обвинения Трампа
Фото: Reuters
В Белом доме считают, что предъявленные обвинения по двум статьям в рамках процедуры импичмента не повлияют на американского президента Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении администрации, передает РИА "Новости".
Как утверждается, все сделанные обвинения против Трампа являются ложными и безосновательными. В Белом доме считают, что они были сделаны для того, чтобы подорвать власть Трампа.
"Демократы… давно хотели отменить выбор 63 млн американцев", — говорится в заявлении.
В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.
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Теги:
В мире , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , РИА Новости
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