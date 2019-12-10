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Политика

США вводят санкции против главы УМВД по Грозному Аслана Ирасханова 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
США ввели санкции против главы УМВД по Грозному
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты вводят санкции против начальника УМВД РФ по городу Грозному Аслана Ирасханова, который, по версии Вашингтона, причастен к нарушению прав человека. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Госдепартамента.
Во внешнеполитическом ведомстве полагают, что Ирасханов "причастен к грубым нарушениям прав человека" и, "согласно достоверным сведениям, ответственен за казни без надлежащего судебного разбирательства 27 мужчин".
В санкционный список также попал бывший генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед Ибрагим аль-Утейби за причастность к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.
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Теги:
В мире , Ближний Восток , Джамаль Хашкаджи , МИД , Госдеп США , МВД , Грозный , США
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