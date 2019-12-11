Новый президент Аргентины принял приглашение посетить РФ

Новый президент Аргентины принял приглашение посетить Россию

"Господин Фернандес с благодарностью принял это приглашение и просил передать президенту РФ, что сделает все от него зависящее, чтобы этим приглашением воспользоваться", — сказал парламентарий журналистам.

По его словам, российская сторона надеется, что визит может состояться уже в следующем году. "Понятно, что все будет зависеть и от физических возможностей, от планирования, от договоренностей по дипломатической линии", — добавил Косачев, который представлял Россию на инаугурации Фернандеса.

Президентские выборы прошли в Аргентине 27 октября. Фернандес, представляющий левоцентристскую коалицию, победил, заручившись поддержкой 47,82% избирателей.