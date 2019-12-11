Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украинцем хотят упростить получение гражданства в РФ
Украинцем хотят упростить получение гражданства в РФ
Общество
Трагедия в США: Погибли шесть человек
Трагедия в США: Погибли шесть человек
Криминал
В РФ предрекли «генеральное сражение XXI века»
В РФ предрекли «генеральное сражение XXI века»
Армия
Меркель назвала победителя саммита в Париже
Меркель назвала победителя саммита в Париже
В мире

Новый президент Аргентины принял приглашение посетить Россию 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Новый президент Аргентины принял приглашение посетить РФ
Фото: Reuters
Президент Аргентины Альберто Фернандес, вступивший в должность во вторник, выразил желание воспользоваться приглашением президента России Владимира Путина посетить РФ. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Господин Фернандес с благодарностью принял это приглашение и просил передать президенту РФ, что сделает все от него зависящее, чтобы этим приглашением воспользоваться", — сказал парламентарий журналистам.
По его словам, российская сторона надеется, что визит может состояться уже в следующем году. "Понятно, что все будет зависеть и от физических возможностей, от планирования, от договоренностей по дипломатической линии", — добавил Косачев, который представлял Россию на инаугурации Фернандеса.
Президентские выборы прошли в Аргентине 27 октября. Фернандес, представляющий левоцентристскую коалицию, победил, заручившись поддержкой 47,82% избирателей.
Видео дня. Чиновница матом призвала волонтеров «вджобывать»
ТАСС: последние новости
Песков: идея Зеленского создать подгруппу по передаче границы не обсуждалась в Париже Песков: идея Зеленского создать подгруппу по передаче границы не обсуждалась в Париже Зеленский пригласил российских журналистов на Украину Зеленский пригласил российских журналистов на Украину Эрдоган вновь заявил, что Турция не откажется от С-400 Эрдоган вновь заявил, что Турция не откажется от С-400
Комментарии 
Теги:
В мире , Политика , Альберто Фернандес , Владимир Путин , Аргентина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцем хотят упростить получение гражданства в РФ
Украинцем хотят упростить получение гражданства в РФ 2
Трагедия в США: Погибли шесть человек
Трагедия в США: Погибли шесть человек
В РФ предрекли «генеральное сражение XXI века»
В РФ предрекли «генеральное сражение XXI века» 101
Меркель назвала победителя саммита в Париже
Меркель назвала победителя саммита в Париже 321
Названы самые комфортные для жизни города России
Названы самые комфортные для жизни города России 1
Видео
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
00:48
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Политика Украина
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
00:41
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Политика
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
02:39
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
Общество Другое
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
00:27
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
Общество
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
01:32
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
Политика
Путин отреагировал на смерть Лужкова
02:39
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Политика Общество
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
00:31
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
Происшествия
Россиянин расстрелял охранника и попал на видео
00:18
Россиянин расстрелял охранника и попал на видео
Происшествия Криминал
«Не надо кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
00:48
«Не надо кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
В мире Политика
Новейший АК-12 сравнили с карабином М4
01:41
Новейший АК-12 сравнили с карабином М4
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение