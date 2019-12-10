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Порошенко стал фигурантом дела о госизмене 

News.ru + ещё 16 14 часов назад
Порошенко стал фигурантом дела о госизмене
Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Бывший президент Украины Пётр Порошенко стал фигурантом уголовного дела о возможной госизмене при подписании «минских соглашений» в 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на государственное бюро расследований (ГБР).
Действительно открыто открытое производство по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании «минских соглашений», — заявила пресс-секретарь ГРБ Анжелика Иванова.
Как ранее писал NEWS.ru, в соцсетях появилось видео, на котором Петра Порошенко забросали яйцами во время акции украинской оппозиции «Красные линии для Зе» в преддверии саммита в «нормандском формате», который состоится в Париже 9 декабря.
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Теги:
В мире , Выборы на Украине , Керченский пролив , Петр Порошенко
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