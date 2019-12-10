Порошенко стал фигурантом дела о госизмене

Бывший президент Украины Пётр Порошенко стал фигурантом уголовного дела о возможной госизмене при подписании «минских соглашений» в 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на государственное бюро расследований (ГБР).

Действительно открыто открытое производство по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании «минских соглашений», — заявила пресс-секретарь ГРБ Анжелика Иванова.

Как ранее писал NEWS.ru, в соцсетях появилось видео, на котором Петра Порошенко забросали яйцами во время акции украинской оппозиции «Красные линии для Зе» в преддверии саммита в «нормандском формате», который состоится в Париже 9 декабря.