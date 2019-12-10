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Врач сравнил извержение вулкана в Новой Зеландии с сериалом «Чернобыль» 

News.ru 5 часов назад
Извержение вулкана сравнили с сериалом «Чернобыль»
Фото: РИА Новости
Врач-реаниматолог Расселл Кларк, видевший пострадавших при извержении вулкана в Новой Зеландии, сравнил происходящее на активном вулканическом острове Уайт-Айленд с мини-сериалом «Чернобыль».
Всё было покрыто пеплом. Это было довольно подавляющее чувство. Количество пепла поражало. Я могу лишь представить, каково было людям, которые оказались там в момент извержения. Им было некуда идти, и для них это был абсолютно ужасающий опыт, — рассказал медик.
В результате погибли пять человек, ещё восемь пропали без вести. Спасатели считают, что они также умерли при извержении. В госпиталях находится 31 пострадавший, трое уже выписаны из больниц. Полиция подтвердила гибель жителя Новой Зеландии и туриста из Малайзии. Среди находившихся на острове туристов было 24 австралийца, девять граждан США, пятеро новозеландцев, четверо граждан ФРГ и два туриста из КНР, отмечает New Zealand Herald.
По данным новозеландского Королевского научно-исследовательского института (GNS Science), вулкан выбросил шлейф из пепла на высоту около 3658 м, писал NEWS.ru.
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Теги:
В мире , Происшествия , Новая Зеландия
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