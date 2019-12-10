Зеленский в Париже применил «метод Порошенко»

В Париже впервые с 2016 года прошли переговоры в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии. На полях саммита также впервые состоялась личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. И хотя украинский президент похвастался «ничьей» на переговорах с лидером России, по мнению экспертов, реальные результаты для Киева далеко на так позитивны.

В понедельник в столице Франции состоялись переговоры «нормандской четверки» с участием Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макарона и Владимира Зеленского. По общему мнению участников встречи, одним из важнейших достижений саммита является подписанное коммюнике, в котором отображены основные шаги по урегулированию конфликта на Юго-Востоке Украины.

Так, Минские соглашения признаны базисом работы в «нормандском формате». Кроме того, декларация фиксирует заинтересованность всех участников в согласовании особого статуса для Донбасса в украинском законодательстве. Также предусматривается разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней.

Помимо этого, лидеры «нормандской четверки» призывают трехстороннюю контактную группу в Минске обеспечить обмен удерживаемых лиц в Донбассе по принципу «всех на всех» до конца года и предоставить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».

Зеленский заявил, что Киев готов к выполнению договоренностей, достигнутых в Париже, но это «дорога с двухсторонним движением». Он отметил, что после саммита осталось много вопросов, которые решить не удалось.

«Обязательно надо сделать это в будущем», — добавил он.

В свою очередь Эммануэль Макрон сообщил, что следующая встреча «нормандской четверки» состоится через четыре месяца. Одной из ее основных тем станет организация местных выборов в Донбассе. Зеленский отвечая на реплику Макрона, подчеркнул, что местные выборы возможны только по украинскому законодательству и по стандартам ОБСЕ . Он также признал, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в регионе, так как ранее подобные договоренности срывались.

Что не менее важно — в ходе саммита главы России и Украины впервые провели двустороннюю встречу, где им, судя по всему, удалось найти общий язык. Большое внимание было уделено вопросу поставок и транзита газа. Путин подчеркнул, что газ для Украины может быть дешевле на 25%, чем сейчас, если удастся «договориться о совместной честной работе».

Оценивая переговоры с Путиным, Зеленский заявил о «другой природной биомеханике» президента России, который детально прорабатывает каждый вопрос. «Это сложно. Я просто другой человек, быстрый: я думал раз, раз, договорились. Нет, тут по-другому, другая природная биомеханика. Можно ли в целом договориться или нет, мы с вами еще увидим, сегодня были некоторые уступки, и я это почувствовал», — сказал глава Украины. Он также заявил о «ничьей» по итогам переговоров с Путиным.

«Зеленский пока не понял, в какую игру он играет. Если он считает, что это способ убедить украинцев в том, что он равен Путину — это глупо. Президент России сильный переговорщик, и добиться с ним ничьей нахрапом невозможно», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков.

Говоря об итогах саммита, Чеснаков отметил, что «президент Украины впервые документально подтвердил обязательства своей страны буквально и полностью выполнить Минские соглашения». Другой важный итог, уже неформальный — это неудачная попытка Зеленского пересмотреть Минские соглашения и поставить вопрос о передаче границы украинской стороне до выборов.

«Думаю, украинская сторона будет продолжать использовать те же самые методы, что и Петр Порошенко

— подписывать документы, соглашаться, что Минские соглашения необходимо выполнить, но на самом деле ничего не выполнять. Поэтому нельзя исключать, что в конце концов Украина будет пытаться завести Минские соглашения в тот же самый тупик, что и Порошенко», — отметил собеседник.

В то же время в Донбассе считают, что парижские договоренности могли быть более конструктивными, но этому помешала противоречивая позиция украинской стороны. «С одной стороны, представители Украины подписываются под общими заявлениями вместе с другими участниками „нормандского формата“, а с другой — делают заявления, которые противоречат совместным договоренностям», — сказал газете ВЗГЛЯД представитель Луганска на переговорах в Минске Родион Мирошник

«Но все-таки важно, что Украина подтвердила приверженность выполнению Минских соглашений. Это первая констатация с момента избрания Зеленского президентом. И далее уже посредством переговоров в Минске должны быть реализованы те шаги, которые прописаны в итоговом коммюнике. Речь идет о разведении войск, об обмене удерживаемыми лицами, о нюансах особого статуса Донбасса, об амнистии для ополченцев и так далее», — пояснил собеседник.

Мирошник напомнил, что 18 декабря должно состояться ближайшее заседание трехсторонней Контактной группы в Минске. «И только там мы сможем понять, каковы реальные результаты саммита „нормандской четверки“ в Париже», — заключил представитель ЛНР.

В то же время член Совета Федерации Игорь Морозов считает, что встреча в Париже была важна прежде всего для Зеленского. «Теперь президент Украины убедился, чего от него хотят и на что он может рассчитывать в плане поддержки позиции, которая позволит прекратить войну», — сказал Морозов газете ВЗГЛЯД.

«Совершенно понятно, что Зеленский не может сегодня выполнить пункты Минских соглашений, потому что этого не позволят националисты и партия войны. Но готовность его команды провести обмен военнопленными, сделать все, чтобы прекратились обстрелы, президент Украины обозначил», — констатировал собеседник.

При этом сенатор не согласился со словами канцлера Германии о «большом прорыве» в ходе переговоров, назвав это завышенной оценкой. «Меркель хотела показать, что Германия играет важную роль в урегулировании украинского кризиса. И коль срок ее полномочий постепенно подходит к завершению, ей хотелось поставить определенные реперные точки и чуть-чуть завысить оценку того, что произошло на саммите „нормандской четверки“, — пояснил сенатор.

»Что касается слов Зеленского о «ничьей с Путиным» — это тоже завышенная оценка. Ничьей здесь быть не может, потому что сейчас в проигрыше Зеленский.

Гражданская война идет у него в стране. Государство в лице ВСУ продолжает уничтожать своих граждан, а это геноцид. Кроме того, у Зеленского нет газа, у него нет возможности выполнять свои транзитные обязательства, потому что нет договоренностей с Россией. Какая же здесь ничья? Пока все говорит скорее о поражении Зеленского», — полагает Морозов.

А вот на Украине итоги саммита воспринимают по-разному. «Те, кто симпатизирует Зеленскому, считают, что он „пропетлял“. Они разочарованы, потому что надеялись, что он принесет мир. А сторонники Порошенко расстроены, потому что никакой „зрады“, то есть капитуляции не произошло. Это было необходимо для того, чтобы зажечь еще один Майдан. Я думаю, у них сейчас не очень хорошее настроение», — сказал газете ВЗГЛЯД руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

По его словам, итоги переговоров в Париже свидетельствуют о постепенном замораживании конфликта на Украине. «Но есть позитив в том, что состоится обмен удерживаемыми лицами. Это хорошо, потому что это знак потепления и присутствия диалога между Киевом и Москвой», — считает эксперт. «А что касается реализации Минских соглашений — да, они не перечеркнуты. Но есть большие сомнения в том, что украинская сторона их будет выполнять», — резюмировал Золотарев.