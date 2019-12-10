Меркель назвала победителя саммита в Париже 

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала президента России Владимира Путина «победителем» встречи в «нормандском формате». Об этом заявил журналист Андрей Колесников в газете «Коммерсант».
По его словам, когда лидеры «нормандской четверки» шли на итоговую пресс-конференцию, «Ангела Меркель сказала Владимиру Путину без особой радости: „Сегодня ты победитель…“.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, оценил итог встречи как ничью.
»Сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем — ничья», — сказал украинский лидер (цитата по РИА «Новости»).
По данным «Коммерсанта», Владимир Путин и Владимир Зеленский говорили друг с другом «как люди из разных миров. Еще можно сказать, что в огороде была бузина, а в Киеве дядька. Аргументов друг друга они не слышали».
При этом канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции выступали как гаранты минских соглашений и настаивали на их выполнении сторонами.
Саммит в «нормандском формате» состоялся 9 декабря в Париже. Стороны договорились об обмене всеми установленными пленными и заявили о продолжении переговоров в том же формате через четыре месяца.