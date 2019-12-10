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Китай призвал не политизировать спорт 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Китай призвал не политизировать спорт
Фото: © AP Photo / Ng Han Guan, File/РИА Новости
Спорт должен оставаться вне политики, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя решение ВАДА о введении санкций в отношении российского спорта.
«Мы видели решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) и ответ России. Россия — важный член международного олимпийского сообщества. В России много хороших спортсменов, они внесли позитивный вклад в дело Олимпийского движения. Мы верим, что спорт не будет политизирован и права атлетов будут защищены. Мы также полагаем, что необходимо защищать беспристрастность, справедливость и чистоту международных спортивных соревнований», — передает ТАСС слова дипломата.
Она также добавила, что в Китае уделяется большое внимание борьбе с допингом.
«Мы также придерживаемся «нулевой» терпимости в отношении данного вопроса», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства КНР.
Тем временем глава комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тейлор Вопрос заявил, что участия российских спортсменов с допинговым прошлым в чемпионатах мира и Олимпийских играх требует дополнительного обсуждения.
«Вопрос допуска спортсменов с прошлыми нарушениями антидопинговых правил требует обсуждения», — сообщил Тейлор, отвечая на вопрос о возможном участии в чемпионатах мира и Олимпийских играх российских спортсменов, которые уже отбыли наказание за допинговые нарушения.
Напомним, в понедельник исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.
Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал обжаловать решение ВАДА по России.
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Комментарии 2 
Теги:
В мире , Дмитрий Медведев , Джонатан Тейлор , Хуа Чуньин , Владимир Путин , МИД , Всемирное антидопинговое агентство , ИТАР-ТАСС , Китай
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