Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Слова Зеленского о «ничьей» с Путиным объяснили
Слова Зеленского о «ничьей» с Путиным объяснили
Украина
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций метро Москвы
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций метро Москвы
Происшествия
РФ выдвинули требования по Крыму
РФ выдвинули требования по Крыму
В мире

Радикалы прекратили акцию у офиса президента Украины 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Радикалы прекратили акцию у офиса президента Украины
Фото: РИА Новости
Националисты и сторонники экс-президента Петра Порошенко прекратили акцию «Стража на Банковой» у офиса президента Украины после объявления результатов переговоров лидеров стран «нормандской четверки».
«Президент Владимир Зеленский не пересек «красные линии». Однако не исключаются непубличные договоренности», — говорится в заявлении организаторов акции, передает ТАСС.
Ее участники пообещали продолжить «следить за процессом переговоров» и сообщили о намерении провести массовую акцию под Верховной радой в день рассмотрения закона об особом статусе Донбасса во второй декаде декабря.
Утром во вторник с площади возле офиса президента были вывезены палатки, полевая кухня, генераторы и остальное оборудование, которое было свезено сюда для акции в минувшее воскресенье. Сейчас там завершают уборку территории.
В Париже в понедельник состоялись переговоры «нормандской четверки» и двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По итогам встречи лидеры «нормандской четверки» выступили за внесение изменений в законы Украины на основе так называемой формулы Штайнмайера.
Зарубежные издания, обсуждая итоги состоявшейся в Париже встречи «нормандской четверки», разделились во мнениях: одни пишут о прорыве, другие — об ограниченных по масштабам договоренностях.
Видео дня. Чиновница матом призвала волонтеров «вджобывать»
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Западные СМИ оценили встречу «нормандской четверки» Западные СМИ оценили встречу «нормандской четверки» Эрдоган назвал отказ от С-400 ради Patriot невозможным Эрдоган назвал отказ от С-400 ради Patriot невозможным Сенатор объяснила, почему «нормандская четверка» не обсуждала Крым Сенатор объяснила, почему «нормандская четверка» не обсуждала Крым
Комментарии 1 
Теги:
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слова Зеленского о «ничьей» с Путиным объяснили
Слова Зеленского о «ничьей» с Путиным объяснили 8
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора 10
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций метро Москвы
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций метро Москвы 6
РФ выдвинули требования по Крыму
РФ выдвинули требования по Крыму 220
«Россия уступила Крым из-за ядерного оружия»
«Россия уступила Крым из-за ядерного оружия» 22
Видео
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
01:47
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
В мире Политика
Украина раскрыла судьбу возвращенных кораблей
01:08
Украина раскрыла судьбу возвращенных кораблей
В мире Армия
«Всех отправили домой умирать»
00:36
«Всех отправили домой умирать»
Общество Происшествия
Ребенок провел неделю в квартире с мертвой матерью
01:28
Ребенок провел неделю в квартире с мертвой матерью
Происшествия
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
00:49
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
Происшествия
Западные СМИ оценили встречу «нормандской четверки»
02:37
Западные СМИ оценили встречу «нормандской четверки»
В мире
Парижский саммит начался с конфуза
01:00
Парижский саммит начался с конфуза
В мире
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
00:34
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
В мире
«Выдавливали три мужика»
03:40
«Выдавливали три мужика»
Происшествия Статьи
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
00:22
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть