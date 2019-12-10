Западные СМИ оценили встречу «нормандской четверки»

Зарубежные издания, обсуждая итоги состоявшейся в Париже встречи «нормандской четверки», разделились во мнениях: одни пишут о прорыве, другие — об ограниченных по масштабам договоренностях.

В частности, французская газета Le Figaro пишет, что «между Москвой Киевом оттепель, но еще не мир», а, по мнению редакции французского портала 20minutes, в ходе встречи был достигнут «прогресс медленный, но значимый», сообщает радио Sputnik

Журналисты Der Spiegel также считают встречу «нормандской четверки» реальным сдвигом с мертвой точки, учитывая трехгодичную заморозку. Газета La Croix расценивает как очевидный прогресс уже сам факт того, что стороны вернулись за стол переговоров, а Liberacion и вовсе пишет о настоящей оттепели между Россией и Украиной на высшем уровне, пишет Рен ТВ.

Другой состоявшаяся встреча видится американским СМИ. Так, The Wall Street Journal никакого прогресса не видит, а издания New York Times и Washington Post сообщили не о четверых, а о двоих, на их взгляд, ключевых участниках — Москве и Киеве, в то время как Парижу и Берлину отвели роль наблюдателей. В то же время Washington Post сообщает об «умеренном» прогрессе, достигнутом на встрече Путина и Зеленского. Телеканал CNBC отметил, что для такого диалога выбран правильный момент, и решить затянувшуюся ситуацию возможно «ли сейчас, или никогда».

Агентство Reuters сообщает, что «перспективы мира могут быть омрачены. Ведь Зеленский , только ставший президентом, политически ограничен внутри своей собственной страны и опасается идти на слишком большие уступки».