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Западные СМИ оценили встречу «нормандской четверки» 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Западные СМИ оценили встречу «нормандской четверки»
Фото: Reuters
Зарубежные издания, обсуждая итоги состоявшейся в Париже встречи «нормандской четверки», разделились во мнениях: одни пишут о прорыве, другие — об ограниченных по масштабам договоренностях.
В частности, французская газета Le Figaro пишет, что «между Москвой и Киевом оттепель, но еще не мир», а, по мнению редакции французского портала 20minutes, в ходе встречи был достигнут «прогресс медленный, но значимый», сообщает радио Sputnik
Журналисты Der Spiegel также считают встречу «нормандской четверки» реальным сдвигом с мертвой точки, учитывая трехгодичную заморозку. Газета La Croix расценивает как очевидный прогресс уже сам факт того, что стороны вернулись за стол переговоров, а Liberacion и вовсе пишет о настоящей оттепели между Россией и Украиной на высшем уровне, пишет Рен ТВ.
Другой состоявшаяся встреча видится американским СМИ. Так, The Wall Street Journal никакого прогресса не видит, а издания New York Times и Washington Post сообщили не о четверых, а о двоих, на их взгляд, ключевых участниках — Москве и Киеве, в то время как Парижу и Берлину отвели роль наблюдателей. В то же время Washington Post сообщает об «умеренном» прогрессе, достигнутом на встрече Путина и Зеленского. Телеканал CNBC отметил, что для такого диалога выбран правильный момент, и решить затянувшуюся ситуацию возможно «ли сейчас, или никогда».
Агентство Reuters сообщает, что «перспективы мира могут быть омрачены. Ведь Зеленский, только ставший президентом, политически ограничен внутри своей собственной страны и опасается идти на слишком большие уступки».
Напомним, в Париже в понедельник состоялись переговоры «нормандской четверки» и двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По итогам встречи лидеры «нормандской четверки» выступили за внесение изменений в законы Украины на основе так называемой формулы Штайнмайера.
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Теги:
В мире , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Washington Post , РЕН ТВ , ИА Sputnik , Le Figaro , Spiegel , Reuters , Wall Street Journal , Киев , Москва
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