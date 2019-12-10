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Политика

Зеленский оценил биомеханику Путина 

Lenta.ru 1 час назад
Зеленский оценил биомеханику Путина
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский оценил характер своего российского коллеги Владимира Путина, прокомментировав прошедшие в Париже переговоры. Его слова передает «РБК-Украина».
По словам украинского лидера, у него и российского президента в корне различаются темпераменты. Поясняя свою мысль, он отметил, что Путин в ходе переговоров «по каждому вопросу разбирал его на детали», в результате чего сторонам пришлось урегулировать каждое слово.
При этом сам Зеленский относит себя к другому типу людей: «Я быстрый человек, раз-раз и договорился».
В связи с этим украинский лидер пришел к выводу, что у президента России «другая природная биомеханика».
В общей сложности переговоры шли 5,5 часов, из которых около 1,5 часов ушли на двустороннюю встречу президента России с Зеленским. По итогу саммита лидеры стран приняли коммюнике из трех пунктов: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений минских соглашений» и «Продолжение».
«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит проходит в понедельник, 9 декабря, в Париже. Следующую встречу в аналогичном формате планируют провести спустя 4 месяца, в Берлине.
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Теги:
В мире , Политика , Владимир Зеленский , Владимир Путин , РБК-Украина
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