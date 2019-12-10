Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным затронуть ситуацию в Ливии. Об этом сообщает газета Sabah.
Турецкий лидер отметил, что хотел бы также поговорить об командующем "Ливийской национальной армией" Халифе Хафтаре.
Эрдоган планирует провести телефонный разговор до приезда Путина в Турции в начале января.
В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, "восточное правительство" во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает Хафтар.
В ПНС существует мнение, что Хафтара поддерживает Москва.