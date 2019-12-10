Зеленский обрушился на российских журналистов и позвал их на Украину

Российским журналистам следует надеть свои туфли «Бриони» и лично приехать на Украину . Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент этой страны Владимир Зеленский

Вчера, как сообщал «Рамблер», украинский лидер принял участие в саммите нормандской четверки в Париже. В ходе пресс-конференции по его итогам он заявил, что российские средства массовой информации освещают события на Украине необъективно, и его это не устраивает.

В этой связи Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину, лично увидеть, что там происходит, и осветить это «реально».

«Приедете, походите ножками, ручками, глазками. Ничего, я думаю, туфли "Бриони", или что там, не затаскает человек», — добавил он, заверив к тому же, что самостоятельно все покажет журналистам.