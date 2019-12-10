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Зеленский обрушился на российских журналистов и позвал их на Украину 

Рамблер + ещё 5 32 минуты назад
Зеленский пригласил журналистов из России
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
Российским журналистам следует надеть свои туфли «Бриони» и лично приехать на Украину. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент этой страны Владимир Зеленский.
Вчера, как сообщал «Рамблер», украинский лидер принял участие в саммите нормандской четверки в Париже. В ходе пресс-конференции по его итогам он заявил, что российские средства массовой информации освещают события на Украине необъективно, и его это не устраивает.
В этой связи Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину, лично увидеть, что там происходит, и осветить это «реально».
«Приедете, походите ножками, ручками, глазками. Ничего, я думаю, туфли "Бриони", или что там, не затаскает человек», — добавил он, заверив к тому же, что самостоятельно все покажет журналистам.
В октябре президент России Владимир Путин заявил, что российским федеральным телеканалам не следует выставлять Украину, ближайшего соседа и братский народ, в невыгодном свете, но политику ее властей — можно. Тогда же он заверил, что, «как не покажется странным», редакционная политика государственных каналов в России независимая.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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