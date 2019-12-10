Зеленский заставил Кремль изменить план

Россия, Украина, В Париже состоялись очередные переговоры руководителей стран «нормандской четвёрки» ( Германия Франция ), посвящённые ситуации в Донбассе и выполнению Минских договорённостей. Саммит на высшем уровне стал первым в своём роде с 2016 года. Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский , который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным . До чего смогли тет-а-тет договориться два лидера пока точно неизвестно, но ясно, что их личная беседа на русском языке ещё долго не будет давать покоя оппонентам украинского президента.

Прибывшие в Елисейский дворец руководители государств прежде, чем собраться вместе, провели несколько двусторонних встреч. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поочерёдно провели переговоры с Путиным и с Зеленским, после чего с часовым опозданием начался общий саммит. Причём украинский лидер едва не сел на стул российского коллеги. Диалог «четвёрки» проходил в закрытом режиме — лидеры не стали выступать с приветственным словом для прессы

Встрече в «нормандском формате» предшествовал ряд событий, дающих надежду на то, что Москва и новые украинские власти всё же смогут достигнуть неких компромиссных решений по донбасской проблеме. Во всяком случае, президент Зеленский в отношениях с Кремлём проявлял бóльшую договороспособность, нежели его предшественник Пётр Порошенко , что привело к обмену заключёнными с Россией, возвращению Украине задержанных в Керченском проливе кораблей и к «пилотному» разведению войск в Донбассе.

В то же время по принципиальным вопросам, например, относительно Крыма , позиции и Москвы, и Киева изменений не претерпели (вопрос Крыма, как отмечали в украинских и российских делегациях, вообще не обсуждался). Кроме того, переговоры в Париже стали первой личной встречей Путина и Зеленского — ранее лидеры общались лишь по телефону, — поэтому очевидно было, что они используют главным образом чтобы присмотреться друг к другу. Президенты вместе с советниками говорили дольше часа, а наедине — чуть меньше 10 минут и на русском языке. Этот факт уже вызвал шквал критики на Украине, поскольку, например, экс-президент Петр Порошенко категорически это рекомендовал не делать.

Однако в «заслугу» Зеленского можно отнести другое: переговоры не обошлись без проверки друг друга на прочность. Украинские журналисты утверждали, что Киев настаивал на разговоре Путина с Зеленским до встречи «четверки», а не после, как запланировала российская сторона. Затем ТАСС передал со ссылкой на офис президента Украины, что лидеры проведут двухсторонку до итоговой пресс-конференции. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона «исходит из первоначального плана» — переговорах после пресс-подхода. В конце концов, было объявлено о получасовой встрече Зеленского и Путина, предваряющей пресс-конференцию, время которой было сдвинуто сначала на два часа, а потом и на четыре.

Кардинальных решений такого рода саммиты обычно не приносят. Понимали это и на Украине: незадолго до парижского саммита вице-премьер страны по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что подготовленный проект итогового коммюнике «четвёрки» не содержит «суперпрорывных идей». В итоге, по словам источников «Коммерсанта», лидеры четырех стран, закончив ночной ужин, около часа пытались согласовать итоговое коммюнике. Само же мероприятие — от момента приезда делегаций в Елисейский дворец до окончания итоговой пресс-конференции — продлилось около девяти часов.

Вместе с главами государств в Париж прибыли и делегации, состав которых позволил примерно предположить, о чём будет идти речь в ходе двусторонки помимо Донбасса. Так, Путин прилетел в сопровождении министра энергетики РФ Александр Новака и главы «Газпрома» Алексея Миллера . А с Зеленским прибыли министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко . Конечно, это было ожидаемо — помимо ситуации на украинском востоке у Москвы и Киева есть нерешённые вопросы по поставкам газа. Некоторые политики на Украине, включая Петра Порошенко, настаивали на том, чтобы газовая проблематика в Париже не была увязана с проблемой Донбасса. Тем не менее, решений по газовому вопросу принято не было — Москва и Киев подтвердили лишь готовность договариваться..

Общие же итоги саммита «четвёрки», несмотря на долгое согласование коммюнике, ожидаемо не отразили прорывных решений. Стороны выразили приверженность Минским соглашениям. Разведение сил было согласовано только на трёх участках линии соприкосновения на Донбассе. Этот процесс, согласно итоговому документу, должен быть завершён до марта 2020 года.

Рассчитываем, что разведение сил будет поэтапно продолжено, — отметил Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.

В коммюнике «нормандской четвёрки» содержатся три пункта, которые касаются стабилизации ситуации в конфликтных зонах, имплементации Минских соглашений, а также продолжения переговорного процесса. Несмотря на то, что Макрон отказался считать полученные результаты признаками какого-либо потепления в рамках формата, Путин с ним не согласился. Он назвал работу лидеров «нормандской четвёрки» полезной. Тем не менее, как заметил Зеленский, отвечая на русском языке на один из вопросов, никакого прогресса по итогам этих переговоров никто не ждёт.

"Нет никакого домашнего задания", — заметил Зеленский, комментируя временной промежуток до следующего саммита «четвёрки».

Очередная встреча на высшем уровне пройдёт только через четыре месяца — такое время, по словам Зеленского, сторонам нужно для проработки намеченных на этих переговорах проблемных точек. А пока залогом прогресса в отношениях Москвы и Киева остаётся процесс обмена пленными, который Москва и Киев условились в очередной раз провести до 31 декабря. В отсутствие прорывных решений и не совпадения взглядов на механизм организации контроля российско-украинской границы лишь освобождение пленных призвано добавить позитива в непростые отношения, которые, очевидно, не смогут выйти без сторонней поддержки из замороженной стадии.