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Кремль поменял планы из-за Зеленского 

Рамблер 9 минут назад
Время переговоров президентов России и Украины, прошедших в рамках саммита «нормандской четвёрки», было изменено. Об этом сообщает News.ru.
«Рамблер» писал, что встреча лидеров нормандской четверки, на которой обсудили урегулирование в Донбассе, прошла 9 декабря в Париже. До саммита бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с главой России Владимиром Путиным и «не доверять ему».
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
Перед саммитом Киев настаивал на разговоре Путина с Зеленским до встречи нормандской четверки, а не после, как планировали в Кремле. Несмотря на то, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона «исходит из первоначального плана» проведения переговоров после пресс-конференции лидеров «нормандской четверки», было объявлено о получасовой встрече Зеленского и Путина до общения с журналистами. Президенты вместе с советниками говорили дольше часа, а наедине — чуть меньше 10 минут и на русском языке.
При этом время пресс-конференции было сдвинуто сначала на два часа, а потом и на четыре.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
В мире , Видео , Политика , Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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