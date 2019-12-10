Кремль поменял планы из-за Зеленского

Время переговоров президентов России и Украины , прошедших в рамках саммита «нормандской четвёрки», было изменено. Об этом сообщает News.ru

«Рамблер» писал, что встреча лидеров нормандской четверки, на которой обсудили урегулирование в Донбассе, прошла 9 декабря в Париже. До саммита бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с главой России Владимиром Путиным и «не доверять ему».

Перед саммитом Киев настаивал на разговоре Путина с Зеленским до встречи нормандской четверки, а не после, как планировали в Кремле. Несмотря на то, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона «исходит из первоначального плана» проведения переговоров после пресс-конференции лидеров «нормандской четверки», было объявлено о получасовой встрече Зеленского и Путина до общения с журналистами. Президенты вместе с советниками говорили дольше часа, а наедине — чуть меньше 10 минут и на русском языке.

При этом время пресс-конференции было сдвинуто сначала на два часа, а потом и на четыре.