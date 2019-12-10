Что станет с особым статусом Донбасса?

Закон об особом статусе Донбасса продлят на год

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что закон об особом статусе Донбасса продлят на один год. Об этом сообщил ТАСС.

Нам легче сейчас продлить этот документ и позже внести «формулу Штайнмайера», видя определённые шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации, — привели слова Владимира Зеленского в ТАСС.

Украинский лидер подчеркнул, что считает такой вариант наиболее «приемлемым», так как неизвестно что будет через 5–10 лет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что лидеры «нормандской четвёрки» договорились об изменении конституции Украины на основе «формулы Штайнмайера». Минские соглашения остаются основой по урегулированию ситуации в Донбассе.