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Политика

Закон об особом статусе Донбасса продлят на год 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Что станет с особым статусом Донбасса?
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что закон об особом статусе Донбасса продлят на один год. Об этом сообщил ТАСС.
Нам легче сейчас продлить этот документ и позже внести «формулу Штайнмайера», видя определённые шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации, — привели слова Владимира Зеленского в ТАСС.
Украинский лидер подчеркнул, что считает такой вариант наиболее «приемлемым», так как неизвестно что будет через 5–10 лет.
Ранее NEWS.ru писал о том, что лидеры «нормандской четвёрки» договорились об изменении конституции Украины на основе «формулы Штайнмайера». Минские соглашения остаются основой по урегулированию ситуации в Донбассе.
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Теги:
В мире , Владимир Зеленский , ИТАР-ТАСС
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