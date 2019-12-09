Асад ответил на письмо папы Франциска о ситуации в Сирии

Трансляция интервью состоялась на сирийских телеканалах в понедельник после того, как итальянский канал неоднократно откладывал его показ. Пресс-служба Асада назвала такое решение попыткой Запада скрыть правду о ситуации в Сирии. Местные итальянские СМИ связывают историю с борьбой внутри руководства национального медиагиганта.

Папа Римский Франциск 22 июля направил специальное письмо президенту Сирии Башару Асаду, в котором выразил глубокую озабоченность гуманитарной ситуацией в стране, прежде всего, в Идлибе.

"У меня создалось впечатление, что у Ватикана, возможно, не полная картина происходящего. Это ожидаемо, так как на Западе мэйнстримовые СМИ рассказывают о "плохом правительстве", убивающем "хороших людей"… это некорректно", — заявил Асад в интервью.

По его словам, он написал ответ Франциску с объяснением реальной ситуации в Сирии. "Мы в первую очередь заботимся о жизнях мирных жителей, потому как нельзя освободить какой-то район, если люди против тебя… Самое важное в освобождении района военным методом — иметь поддержку общественности там. Это было очевидно в последние девять лет, и это против наших интересов", — заявил президент.

Асад отметил, что надеется на позитивную роль Ватикана в убеждении ряда стран в необходимости прекратить вмешательство в дела Сирии и нарушения международного права.