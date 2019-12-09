Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Нормандский саммит» завершился
«Нормандский саммит» завершился
В мире
Зеленский написал шпаргалку для переговоров с Путиным
Зеленский написал шпаргалку для переговоров с Путиным
В мире
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
В мире
Израиль уничтожил комплексы России в Сирии
Израиль уничтожил комплексы России в Сирии
Ближний Восток

Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 ради Patriot 

Говорит Москва + ещё 5 49 минут назад
При этом президент Турции отметил, что Анкара готова купить американские комплексы, если США предложит подходящие условия, передаёт телеканал TRT.
Отказ Турции от С-400: Эрдоган сделал заявление
По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Лондоне выразил удивление тем, что Турция, будучи членом НАТО, купила С-400. «Я ответил: мне у тебя надо спрашивать, что и у кого покупать?» — рассказал Реджеп Тайип Эрдоган.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от сделки и взамен С-400 приобрести американские комплексы Patriot. США прирозили Турции задержать или вообще отменить продажу новейших истребителей F-35. Анкара отказалась идти на уступки.
Говорит Москва: последние новости
У офиса Зеленского в Киеве продолжается митинг националистов и оппозиции У офиса Зеленского в Киеве продолжается митинг националистов и оппозиции Владимир Путин прибыл в Париж на саммит в «нормандском формате» Владимир Путин прибыл в Париж на саммит в «нормандском формате» В США признали помощь России в вычислении предполагаемого хакера Якубца В США признали помощь России в вычислении предполагаемого хакера Якубца 
Теги:
В мире , Видео , Войска , Реджеп Эрдоган , Эммануэль Макрон , НАТО , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нормандский саммит» завершился
«Нормандский саммит» завершился 123
Зеленский написал шпаргалку для переговоров с Путиным
Зеленский написал шпаргалку для переговоров с Путиным 2
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским 78
Израиль уничтожил комплексы России в Сирии
Израиль уничтожил комплексы России в Сирии 1808
Степаненко отреагировала на свадьбу Петросяна
Степаненко отреагировала на свадьбу Петросяна 48
Видео
Парижский саммит начался с конфуза
01:00
Парижский саммит начался с конфуза
В мире
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
00:34
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
В мире
«Выдавливали три мужика»
03:40
«Выдавливали три мужика»
Происшествия Статьи
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
00:22
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
В мире
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
00:31
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
В мире Войска
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
01:19
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
В мире Политика
Началась встреча лидеров «нормандской четверки»
00:06
Началась встреча лидеров «нормандской четверки»
В мире Другое
Опубликовано видео горящего авто с женщиной за рулем
00:45
Опубликовано видео горящего авто с женщиной за рулем
Происшествия
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
01:19
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
В мире Политика
Зеленский показал Макрону жест из двух пальцев
02:58
Зеленский показал Макрону жест из двух пальцев
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение