Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?

При этом президент Турции отметил, что Анкара готова купить американские комплексы, если США предложит подходящие условия, передаёт телеканал TRT.
По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Лондоне выразил удивление тем, что Турция, будучи членом НАТО, купила С-400. «Я ответил: мне у тебя надо спрашивать, что и у кого покупать?» — рассказал Реджеп Тайип Эрдоган.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от сделки и взамен С-400 приобрести американские комплексы Patriot. США прирозили Турции задержать или вообще отменить продажу новейших истребителей F-35. Анкара отказалась идти на уступки.