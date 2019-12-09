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Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма 

Lenta.ru + ещё 10 41 минуту назад
Принята резолюция о милитаризации Крыма
Фото: Reuters
Генеральная Ассамблея ООН утвердила резолюцию «о милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей». Об этом сообщает РИА Новости.
В постоянном представительстве Украины при ООН уточнили, что за документ проголосовали 63 страны, 19 выступили против.
Резолюция содержит требование к России «вывести войска из Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины».
В 2018 и 2017 годах Генассамблея ООН также принимала резолюции Украины о российской милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного и Азовского морей. Тогда организация выражала «серьезную озабоченность в связи с постепенной милитаризацией Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой».
Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.
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Теги:
В мире , Армия , Конфликты , Политика , Генассамблея ООН , ЕС , ООН , Республика Крым , Севастополь
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