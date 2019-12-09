Принята резолюция о милитаризации Крыма

Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма

В постоянном представительстве Украины при ООН уточнили, что за документ проголосовали 63 страны, 19 выступили против.

Резолюция содержит требование к России «вывести войска из Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины».

В 2018 и 2017 годах Генассамблея ООН также принимала резолюции Украины о российской милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного и Азовского морей. Тогда организация выражала «серьезную озабоченность в связи с постепенной милитаризацией Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой».