Парижский саммит начался с конфуза

Когда четверо участников встречи вошли в зал переговоров, Зеленский направился к креслу, которое, как выяснилось, было предназначено для российского лидера. Когда к креслу подошел Путин, Зеленский осознал ошибку и направился к своему месту.

Президент Украины впервые участвовал в подобных событиях, отмечает издание. Фото— и видеосъемка во время переговоров обычно запрещена, и журналисты, сделав несколько кадров, должны покинуть зал, оставив лидеров стран за закрытыми дверями. Зеленский попытался было начать беседу при журналистах, но Владимир Путин жестом остановил его. Он изобразил пальцами идущего человечка, подразумевая под этим, что разговор начнется, когда из зала выйдут журналисты.