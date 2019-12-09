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Ближний Восток

Пока вы не уснули: в России отреагировали на наказание WADA 

Рамблер 1 час назад

"Все плохо": WADA решила судьбу российского спорта

Россия потеряла право участвовать в Олимпиадах и спортивных чемпионатах мира на четыре года. Такое решение, как сообщает ТАСС, принял исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Раскрыта роль России в урегулировании в Сирии

Благодаря подписанию российско-турецкого меморандума по Сирии инциденты с участием Сил самообороны сирийских курдов (YPG) стали реже, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала.

Украина раскрыла план «А» реинтеграции Донбасса

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук раскрыл, в чем заключается придуманный Киевом сценарий реинтеграции Донбасса.

Путин и Зеленский проведут отдельную встречу

Двусторонняя встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского в Париже займет «непродолжительное» время. Об этом «Интерфакс» рассказал информированный источник.

Израиль уничтожил комплексы России в Сирии

Израиль непреднамеренно обострил отношения с Россией, уничтожив в ходе ноябрьских ударов по Сирии российские комплексы «Бук» и «Панцирь». Об инциденте сообщила ближневосточная пресса со ссылкой свои военные источники. Официально об уничтожении российских средств ПВО-ПРО в Арабской Республике ничего не сообщалось. В израильской прессе обвиняют Москву в том, что она не сдерживает свои обещания по поводу нейтрализации иранского военного присутствия в Сирии.

РФ отреагировала на удар по российскому спорту

Российские депутаты и сенаторы прокомментировали решение исполкома Всемирного антидопингового агентства отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира на четыре года.

«Собачья свалка»: Су-57 сравнили с F-22 Raptor

Газета.Ru
Американские журналисты сравнили характеристики F-22 Raptor и российского Су-57 и пришли к выводу, что вероятность победы в бою одного из «превосходных самолетов» будет определяться разве что броском монеты. Однако все оказалось не так просто. «Газета.Ru» разбиралась, чего стоят эти машины.

Активистки Femen разделись у Елисейского дворца

В Париже у ворот Елисейского дворца активистки движения Femen провели акцию перед предстоящей встречей лидеров стран "нормандской четверки".

В России упростят продажу автомобилей

В России в следующем году появится возможность составления договора «купли-продажи» автомобиля в электронном формате на сайте госуслуг, сообщает «Коммерсант». Новый сервис разрабатывают специалисты Минкомсвязи совместно с экспертами из МВД.

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температуры превышают норму. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
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Редактор:  Николай Косяк
Теги:
В мире , Видео , Хулуси Акар , Алексей Гончарук , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Министерство обороны , Минкомсвязи РФ , Всемирное антидопинговое агентство , МВД , Газета.Ru , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Reuters , Сирия
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