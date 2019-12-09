Пока вы не уснули: стала известна роль России в Сирии 

"Все плохо": WADA решила судьбу российского спорта
Россия потеряла право участвовать в Олимпиадах и спортивных чемпионатах мира на четыре года. Такое решение, как сообщает ТАСС, принял исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Раскрыта роль России в урегулировании в Сирии
Благодаря подписанию российско-турецкого меморандума по Сирии инциденты с участием Сил самообороны сирийских курдов (YPG) стали реже, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала.
Украина раскрыла план «А» реинтеграции Донбасса
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук раскрыл, в чем заключается придуманный Киевом сценарий реинтеграции Донбасса.
Путин и Зеленский проведут отдельную встречу
Двусторонняя встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского в Париже займет «непродолжительное» время. Об этом «Интерфакс» рассказал информированный источник.
Израиль уничтожил комплексы России в Сирии
Израиль непреднамеренно обострил отношения с Россией, уничтожив в ходе ноябрьских ударов по Сирии российские комплексы «Бук» и «Панцирь». Об инциденте сообщила ближневосточная пресса со ссылкой свои военные источники. Официально об уничтожении российских средств ПВО-ПРО в Арабской Республике ничего не сообщалось. В израильской прессе обвиняют Москву в том, что она не сдерживает свои обещания по поводу нейтрализации иранского военного присутствия в Сирии.
РФ отреагировала на удар по российскому спорту
Российские депутаты и сенаторы прокомментировали решение исполкома Всемирного антидопингового агентства отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира на четыре года.
«Собачья свалка»: Су-57 сравнили с F-22 Raptor
Газета.Ru
Американские журналисты сравнили характеристики F-22 Raptor и российского Су-57 и пришли к выводу, что вероятность победы в бою одного из «превосходных самолетов» будет определяться разве что броском монеты. Однако все оказалось не так просто. «Газета.Ru» разбиралась, чего стоят эти машины.
Активистки Femen разделись у Елисейского дворца
В Париже у ворот Елисейского дворца активистки движения Femen провели акцию перед предстоящей встречей лидеров стран "нормандской четверки".
В России упростят продажу автомобилей
В России в следующем году появится возможность составления договора «купли-продажи» автомобиля в электронном формате на сайте госуслуг, сообщает «Коммерсант». Новый сервис разрабатывают специалисты Минкомсвязи совместно с экспертами из МВД.
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температуры превышают норму. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.