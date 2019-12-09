На саммите в Париже для Меркель сделали исключение

Merkel kommt als erste zum Normandie-Format Treffen bei Macron ein. pic.twitter.com/hgvjYp3put— ThomasWalde (@ThomasWalde) 9 декабря 2019 г.

Ранее организаторы официальных мероприятий уже делали исключение для Ангелы Меркель. Так, на прошлой неделе Меркель сидя слушала гимн Казахстана во время визита президента страны Касыма-Жомарта Токаева в Берлин.