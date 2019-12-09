На саммите в Париже для Меркель сделали исключение 

Канцлера Германии Ангелу Меркель довезли до лестницы Елисейского дворца перед саммитом «нормандской четверки», сообщает РЕН ТВ.
Остальные участники встречи: президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский — пересекали внутренний двор дворца пешком. Президент Франции Эммануэль Макрон, как принимающая сторона, встречал гостей у входа во дворец.
Merkel kommt als erste zum Normandie-Format Treffen bei Macron ein. pic.twitter.com/hgvjYp3put— ThomasWalde (@ThomasWalde) 9 декабря 2019 г.
Ранее организаторы официальных мероприятий уже делали исключение для Ангелы Меркель. Так, на прошлой неделе Меркель сидя слушала гимн Казахстана во время визита президента страны Касыма-Жомарта Токаева в Берлин.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в июне-июле Ангела Меркель трижды перенесла приступы сильного тремора на публике. Первый приступ случился 18 июня во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Тогда она объяснила свое состояние обезвоживанием. Затем приступы повторились еще дважды: 27 июня на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и 10 июля на переговорах с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.