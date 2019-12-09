Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Зеленский отказался от предложения Путина
Зеленский отказался от предложения Путина
В мире
Россиянам хотят расширить право на самооборону
Россиянам хотят расширить право на самооборону
Политика
Путин описал впечатления от встречи с Зеленским
Путин описал впечатления от встречи с Зеленским
Политика
«Не голубь мира»: Аваков поддержал Зеленского
«Не голубь мира»: Аваков поддержал Зеленского
В мире

Евросоюз намерен обновить арктическую политику 

РИА Новости + ещё 1 8 часов назад
Евросоюз возьмется за Арктику
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
ЕС планирует обновить концепцию своей арктической политики с учетом быстрых изменений в регионе и растущего международного интереса к нему, говорится в одобренном в понедельник заявлении Совета ЕС.
Ранее источник в структурах ЕС сообщал журналистам в Брюсселе, что ЕС одобрит по итогам встречи министров иностранных дел 9 декабря документ по европейской арктической политике.
"Совет признает главную ответственность арктических государств за развитие Арктики, но также считает, что многие вопросы, затрагивающие регион, носят глобальный характер и более эффективно решаются в рамках регионального или многостороннего сотрудничества, в частности Арктического совета и в том числе через систему ООН", — говорится в заключениях Совета ЕС.
ЕС планирует "и впредь вносить значительный вклад" как на региональных, так и на многосторонних форумах, посвященных вопросам Арктики, в частности, в рамках Арктического совета, "Северного измерения" и программ трансграничного сотрудничества в регионе.
"Развитие Арктики происходит быстрыми темпами. ЕС должен обеспечить, чтобы его политический подход учитывал соответствующие аспекты развития", — говорится в заявлении.
В нем отмечается, что "в свете новых вызовов и возможностей в Арктике и растущего международного интереса Совет ожидает обновления арктической политики ЕС".
В последний раз арктическая политика ЕС формулировалась в документе 2016 года.
Видео дня. Грудь под цензурой: голых женщин заклеили скотчем
Последние новости
Стало ясно, как Россия может победить WADA Стало ясно, как Россия может победить WADA Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей Что сказала Ротару во время своего выступления на фестивале в Москве Что сказала Ротару во время своего выступления на фестивале в Москве
Комментарии 
Теги:
В мире , ЕС , ООН , Совет Европы , Брюссель
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский отказался от предложения Путина
Зеленский отказался от предложения Путина 2
Россиянам хотят расширить право на самооборону
Россиянам хотят расширить право на самооборону 10
Путин описал впечатления от встречи с Зеленским
Путин описал впечатления от встречи с Зеленским 397
«Жестко расходятся позиции»: Вышинский об Украине
«Жестко расходятся позиции»: Вышинский об Украине 1
«Легко подставит любого»: Собчак высмеяли
«Легко подставит любого»: Собчак высмеяли
Видео
Парижский саммит начался с конфуза
01:00
Парижский саммит начался с конфуза
В мире
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
00:34
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
В мире
«Выдавливали три мужика»
03:40
«Выдавливали три мужика»
Происшествия Статьи
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
00:22
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
В мире
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
00:31
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
В мире Войска
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
01:19
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
В мире Политика
Началась встреча лидеров «нормандской четверки»
00:06
Началась встреча лидеров «нормандской четверки»
В мире Другое
Опубликовано видео горящего авто с женщиной за рулем
00:45
Опубликовано видео горящего авто с женщиной за рулем
Происшествия
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
01:19
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
В мире Политика
Зеленский показал Макрону жест из двух пальцев
02:58
Зеленский показал Макрону жест из двух пальцев
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение