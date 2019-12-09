На Украине засекретили информацию о суицидах в армии

Служба безопасности Украины (СБУ) засекретила статистику по самоубийствам среди участников боевых действий в Донбассе. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на ответ на запрос к министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В ответе ведомства говорится, что министерство не должно располагать информацией о суицидах в армии. При этом занимавшаяся вопросами ветеранов до создания министерства Государственная служба по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции пыталась получить эту информацию еще в 2017 году.

Однако министерство обороны Украины, отвечая на запрос ведомства указало, что статистика по самоубийствам хранится под грифом «секретно». СБУ могла засекретить эту информацию еще в 2005 году.

Широкая дискуссия вокруг суицидов в украинской армии развязалась после того, как в 2018 году занимавший пост главного военного прокурора Украины Анатолий Матиос заявил, что зоне проведения АТО в Донецкой и Луганской областях еженедельно счеты с жизнью сводят два-три военнослужащих ВСУ.

В главном управлении морально-психологического обеспечения ВСУ назвали эти данные ложными, однако отказались предоставить статистику, сославшись на секретность информации.