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На Украине засекретили информацию о суицидах в армии 

Lenta.ru 54 минуты назад
На Украине засекретили информацию о суицидах в армии
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины (СБУ) засекретила статистику по самоубийствам среди участников боевых действий в Донбассе. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на ответ на запрос к министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
В ответе ведомства говорится, что министерство не должно располагать информацией о суицидах в армии. При этом занимавшаяся вопросами ветеранов до создания министерства Государственная служба по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции пыталась получить эту информацию еще в 2017 году.
Однако министерство обороны Украины, отвечая на запрос ведомства указало, что статистика по самоубийствам хранится под грифом «секретно». СБУ могла засекретить эту информацию еще в 2005 году.
Широкая дискуссия вокруг суицидов в украинской армии развязалась после того, как в 2018 году занимавший пост главного военного прокурора Украины Анатолий Матиос заявил, что зоне проведения АТО в Донецкой и Луганской областях еженедельно счеты с жизнью сводят два-три военнослужащих ВСУ.
В главном управлении морально-психологического обеспечения ВСУ назвали эти данные ложными, однако отказались предоставить статистику, сославшись на секретность информации.
В мае 2018 года министр обороны Украины Степан Полторак говорил, что за все время вооруженного конфликта в Донбассе небоевые потери, включающие суицид, составили 938 человек. В военной прокуратуре не согласились с такой оценкой, заявив, что число погибших превышает десять тысяч человек. При этом Матиос признавал, что статистика небоевых потерь не ведется на государственном уровне, а раненых и убитых вне боевых столкновений считает каждое ведомство отдельно.
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Теги:
В мире , Армия , Степан Полторак , Анатолий Матиос , СБУ
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