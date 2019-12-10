Российского бизнесмена отпустили под залог в Лондоне

Фигуранта дела о коррупции в СК России отпустили под залог в Лондоне

Российский предприниматель Дмитрий Смычковский, которого лондонский суд отказался выдавать на родину, отпущен под залог до слушаний по апелляции, если таковые будут, сообщила РИА Новости во вторник представитель Вестминстерского магистратского суда.

Объявленный в розыск и задержанный в Лондоне в соответствии с российским судебным распоряжением бизнесмен Дмитрий Смычковский был, согласно данным российских властей, посредником при передаче денег, которыми "оплачивалось" освобождение из СИЗО соратника криминального авторитета Шакро Молодого

"Запрос на экстрадицию отклонен, господин Смычковский отпущен под залог с условиями до слушаний по апелляции. Если таковые слушания будут, они пройдут уже в королевском суде", — сказала представитель Вестминстерского магистратского суда.

Согласно справке по вопросам экстрадиции на сайте правительства Великобритании, прошение о рассмотрении апелляции должно быть подано государством, запрашивающим экстрадицию, в течение 14 дней после вынесения судом решения об отказе в экстрадиции.