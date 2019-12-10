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Зеленский назвал дату обмена пленными в Донбассе 

Вести.Ru + ещё 21 1 час назад
Глава Украины назвал дату обмена пленными
Фото: www.vesti.ru
Лидеры стран "нормандской четверки" договорились о проведении обмена удерживаемыми лицами в Донбассе до Нового года. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита в "нормандском формате" в Париже.
"Мы договорились о конкретной дате. Мы практически договорились о дате 24 декабря", — цитирует слова Владимира Зеленского ТАСС.
По мнению украинского президента, эта договоренность — главная победа. Зеленский выразил уверенность, что обмен пленными будет выполнен до конца текущего года.
Как считает лидер Украины, решение конфликта в Донбассе и всех проблем, связанных с этим вопросом, невозможно без выполнения условий безопасности.
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Теги:
В мире , Украина , Безопасность , Владимир Зеленский , ИТАР-ТАСС
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