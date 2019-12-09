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Общество

Дипломат попался на краже биографии Казановы 

Lenta.ru + ещё 4 32 минуты назад
Дипломат попался на краже биографии Казановы
Фото: РИА Новости
Посла Мексики в Аргентине Оскара Рикардо Валеро обвинили в краже книги с биографией Джакомо Казановы из книжного магазина. Об этом сообщил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард в Twitter.
Отмечается, что камера наблюдения в книжном магазине «Атенео» в Буэнос-Айресе засняла, как мужчина спрятал книгу в газету и попытался выйти из здания. Однако его задержали сотрудники охраны и доставили в полицию. Правоохранители установили личность вора, им оказался 76-летний мексиканский дипломат.
Однако Эбрард написал, что инцидент изучит латиноамериканский комитет по этике. Он добавил, что пока что посол вернется домой, но если информация подтвердится, его уволят. Также министр заявил о необходимости изучить подлинность видеозаписи.
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Теги:
В мире , Криминал , Происшествия , Аргентина ,