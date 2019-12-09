Почему в конгрессе обвиняют Трампа в «предательстве»

Дональд Трамп упрекнул демократов в том, что они на ходу меняют установки по импичменту, чтобы «выиграть». Ранее конгресс обновил документ о конституционных основаниях импичмента президента США . В нём особое внимание уделено «государственной измене», которую парламентарии связали с понятием предательства национальных интересов США.

Именно в «предательстве» обвинил Трампа и глава юридического комитета палаты представителей Джерри Надлер. Демократы инкриминируют Трампу поощрение вмешательства других стран в американские выборы и утверждают, что он сыграл на руку России . По словам экспертов, громкие обвинения прикрывают неспособность противников Трампа накопать реальный компромат на хозяина Белого дома.

В преддверии очередных слушаний в конгрессе по делу об импичменте президента США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в том, что они изменили правила процедуры в своих политических целях.

«Менее чем за 48 часов до начала фальшивых слушаний по импичменту в понедельник бездельники демократы, не соблюдающие надлежащей правовой процедуры, верьте или нет, меняют установки по импичменту, потому что факты не на их стороне. Когда не можешь выиграть в игре, меняй правила!» — написал президент США в своём Twitter.

Трамп не пояснил, что именно имел в виду, но, как отмечает издание The Hill, в субботу (7 декабря) юридический комитет палаты представителей обнародовал доклад о конституционных основаниях импичмента президента Соединённых Штатов.

Именно на основе этого доклада должны быть сформулированы обвинения против Трампа, которые войдут в представление к импичменту (articles of impeachment). Затем этот особый документ будет вынесен на голосование палаты представителей. Если его поддержит большинство парламентариев, дело будет передано в сенат.

Аналогичный доклад впервые был написан в ходе отстранения от власти президента Ричарда Никсона . Обновлённая версия того же документа использовалась при попытке импичмента Билла Клинтона . Однако в этот раз, как сообщает в предисловии к докладу глава юридического комитета нижней палаты конгресса Джерри Надлер, необходимо было подготовить новый документ, в полной мере отвечающий обстоятельствам импичмента Трампа.

«Более ранние доклады остаются важными опорными точками, но уже не отражают оптимального понимания вопросов, связанных с импичментом президента. Более того, они не касаются ряда аспектов конституционного права, имеющих непосредственное отношение к идущему расследованию по вопросу импичмента президента Дональда Трампа», — подчёркивается в документе.

«Измена» и «предательство»

Как отмечает издание Politico, в новом докладе демократы уделили особое внимание внешней политике, что было несвойственно документам эпох Клинтона и Никсона. В документе, в частности, даётся расширенное толкование понятия «государственная измена» (treason).

В Конституции США отмечается, что «государственной изменой Соединённым Штатам считается только ведение войны против них или присоединение к их врагам и оказание им помощи и содействия». При этом подчёркивается, что никто не может быть осуждён за государственную измену иначе как на основании показаний двух свидетелей либо собственного признания на открытом заседании суда.

Однако юридический комитет палаты представителей связывает понятие госизмены (treason) с понятием предательства (betrayal) и утверждает, что «сама суть государственной измены — в сознательном предательстве страны и её безопасности».

Ссылаясь на мнение отцов-основателей США, в том числе частную переписку, и на практику Великобритании, где исторически и возник инструмент импичмента, юридический комитет утверждает, что за «предательство национальных интересов» и конкретно «предательство государственных интересов посредством махинаций за рубежом» президент может быть отстранён от власти.

«Хотя авторы Конституции не планировали импичмент из-за подлинных и обоснованных разногласий между президентом и конгрессом по вопросам дипломатии, они открыто называли предательство страны путём заговоров с иностранными державами причиной для отстранения от должности», — подчёркивается в документе.

Комментируя выход доклада о конституционных основаниях импичмента в своём Twitter, Джерри Надлер прямо обвинил Трампа в предательстве.

«Худший кошмар авторов Конституции — это то, с чем мы столкнулись в данный момент. Президент Трамп злоупотребил своей властью, предал нашу национальную безопасность и коррумпировал наши выборы — всё это ради личной выгоды. При таких нарушениях Конституция предписывает только одно средство — импичмент», — заявил глава юридического комитета нижней палаты конгресса.

Снова «вмешательство»

Как сообщил Надлер в интервью телеканалу NBC, официальные обвинения против Трампа будут выдвинуты уже на этой неделе. При этом конгрессмен заявил, что глава государства якобы потворствовал иностранному вмешательству в американские выборы.

«Есть веские и не оспоренные республиканцами доказательства того, что президент ставил себя выше страны, искал иностранной помощи на выборах и стремился это скрыть», — заявил политик.

Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси поддержала выдвижение официальных обвинений против Трампа. Объясняя свою позицию в эфире CNN, она напомнила зрителям об опасности, исходящей от России, которая якобы подрывает демократию по всему миру.

По её словам, хотя нынешняя попытка импичмента Трампа связана с другой страной — Украиной, «все дороги ведут к Путину».

«На мой взгляд, украинский вопрос сильно… целиком связан с Россией, потому что в деле удержания или предоставления Украине военной помощи её задержка была выгодна России», — заявила Пелоси.

Напомним, что ранее Дональд Трамп признавал, что предоставление военной помощи Украине было на некоторое время заморожено.

По мнению противников Трампа, таким образом он якобы оказывал давление на президента Владимира Зеленского, пытаясь добиться начала расследования в отношении компании Burisma, где работал сын бывшего вице-президента Джо Байдена — Хантер.

Эти обвинения подкрепляются показаниями некоторых свидетелей, выступивших в конгрессе на слушаниях по импичменту.

3 декабря комитет палаты представителей по разведке опубликовал доклад, в котором обвинил Трампа в подрыве «национальной безопасности» ради «двух политически мотивированных расследований».

По мнению конгрессменов, Трамп якобы поощрял вмешательство Украины и других стран в американские выборы и продолжает это делать до сих пор. В документе также отмечается, что президент удерживал предоставление Киеву вооружений, якобы нужных для «борьбы с Москвой». Стоит отметить, что в посвящённом Украине докладе Россия упоминается 29 раз.

«Совершенно очевидно, что для них это и есть главный ресурс кампании — обвинить Трампа в том, что он каким-то образом нарушал правила, принятые в Вашингтоне, и в перспективе можно сказать, что он работал на Россию, — заявил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. — Всё это совершенная чушь. Но для демократов это принципиального значения не имеет. Они будут выдумывать всё, что только можно, и делать это на ходу. Никаких правил для этих людей не писано».

С позицией Брутера согласился и директор Фонда имени Франклина Рузвельта по изучению США при МГУ Юрий Рогулёв . По словам собеседника RT, в конгрессе хотят «хоть тушкой, хоть чучелом притянуть Россию ко всем этим делам», поскольку большинство населения США не имеет понятия о такой стране, как Украина, а о «российской угрозе» они уже наслышаны.

Перспективы импичмента

По мнению Рогулёва, обвинения Трампа в «предательстве» связаны с тем, что у сторонников отстранения президента от власти мало оснований, которыми можно было бы подкрепить необходимость импичмента.

«Импичмент президенту можно объявить, только если он совершил тяжкое преступление. В данном случае — предательство или измену. Ничего, что можно было бы предъявить Трампу, они не вскрыли и потому пытаются подогнать факты», — отмечает эксперт.

В то же время он сомневается, что обвинения Трампа в предательстве можно будет хоть как-то доказать.

«Никто ничего не доказал и не может доказать, что Трамп делал что-то подобное, — утверждает, в свою очередь, Владимир Брутер. — Все решения, которые принимает в данном случае палата представителей, не более чем слова. Нет у них никаких доказательств, подтверждающих их обвинение».

По мнению эксперта, из-за сильной поляризации общества, разделённого на непримиримых сторонников и противников Трампа, сама процедура импичмента вряд ли серьёзным образом скажется на его шансах на выборах 2020 года. А то, что процесс отстранения президента от власти в любом случае, скорее всего, будет остановлен в сенате, где у республиканцев большинство, эксперты признавали не раз.

«Общий фон, конечно, неблагоприятен для Трампа. У него рейтинг одобрения ниже 50%. Но есть для него положительный момент — у демократов нет кандидата, к которому бы положительно относились все их сторонники и который смог бы получить все потенциальные голоса противников Трампа», — отмечает Брутер.

В свою очередь, Юрий Рогулёв считает, что перспективы переизбрания Трампа во многом зависят от того, как будет развиваться дело об импичменте.