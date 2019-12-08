Белоруссия предложила России сотрудничать в Арктике

Есть интересная тема, в которой мы вполне могли бы объединить наши усилия, — это освоение Арктики. Понятно, что этот регион — российская территория. Но дело в том, что в Республике Беларусь есть очень много интересных научно-технических наработок, которые могли бы быть использованы в условиях Арктики, в условиях низких температур. Мы сейчас над этим работаем, — сказал он в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Рапота добавил, что в целом видит будущее СГ «в единении усилий в общей созидательной деятельности, например в сферах инфраструктурных преобразований, научно-технического прогресса, охраны природы, медицины и фармацевтики».