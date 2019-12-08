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Белоруссия предложила России сотрудничать в Арктике 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Белоруссия предложила России сотрудничать в Арктике
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press
Перспективным направлением сотрудничества России и Белоруссии могло бы стать освоение Арктики, считает госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
Есть интересная тема, в которой мы вполне могли бы объединить наши усилия, — это освоение Арктики. Понятно, что этот регион — российская территория. Но дело в том, что в Республике Беларусь есть очень много интересных научно-технических наработок, которые могли бы быть использованы в условиях Арктики, в условиях низких температур. Мы сейчас над этим работаем, — сказал он в интервью телеканалу «Беларусь 1».
Рапота добавил, что в целом видит будущее СГ «в единении усилий в общей созидательной деятельности, например в сферах инфраструктурных преобразований, научно-технического прогресса, охраны природы, медицины и фармацевтики».
Договор о создании Союзного государства подписали 8 декабря 1999 года первый президент России Борис Ельцин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, писал ранее NEWS.ru.
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Теги:
В мире , Политика , Борис Ельцин , Григорий Рапота , Александр Лукашенко
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