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Украина раскрыла план реинтеграции Донбасса 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Украина раскрыла план реинтеграции Донбасса
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала «1+1» раскрыл основной план реинтеграции Донбасса. По словам главы правительства, он заключается в дипломатическом урегулировании, передает РИА Новости.
Гончарук также добавил, что необходимо двигаться к миру, отстаивая национальные интересы. «Ни о какой сдаче интересов в сенсе отказа от территориальной целостности, от суверенитета не может идти речи принципиально», — подчеркнул украинский премьер.
Ранее, 7 декабря, стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на закрытом заседании с президентом Украины Владимиром Зеленским утвердил сценарий реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса. Раскрывать детали сценария журналистам не стали.
Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.
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Теги:
В мире , Алексей Гончарук , Владимир Зеленский , РИА Новости
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