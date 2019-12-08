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Украина стала покупать больше российской картошки 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Украина стала покупать больше российской картошки
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Импорт российского картофеля на Украину резко вырос в ноябре 2019 года. Всего за год страна закупила в РФ корнеплода на $1,6 млн, а за предпоследний месяц года — почти на $1 млн При этом больше всего картошки привозится на территорию страны из Белоруссии, передаёт УНИАН. Из этого государства поступает 76,08% от всего импорта.
Ранее, как писал NEWS.ru, премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе форума «Золотая осень» в Москве осмотрел стенд Северной Осетии, на котором был представлен картофель. Политик призвал заниматься селекцией семян растения, чтобы не остаться без «второго хлеба».
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Теги:
В мире , Дмитрий Медведев , УНИАН
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