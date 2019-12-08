Подростки из семей мигрантов в Германии убили пожарного

Баварская полиция сообщила о задержании двух подозреваемых в резонансном убийстве 49-летнего пожарного, которое произошло в центре Аугсбурга в пятницу.

Подозреваемыми оказались 17-летний гражданин Германии , обладающий еще одним гражданством, и 17-летний гражданин южноевропейской страны. Как уточняет Deutsche Welle, оба они рождены в Аугсбурге в семьях мигрантов.

Позднее стало известно о задержании еще четырех подозреваемых.

В пятницу 49-летний пожарный вместе с женой и еще одной семейной парой возвращались с рождественского базара. У них возник конфликт с молодыми людьми, которые избили мужчину и его друга. Пожарный умер в машине скорой помощи.

В воскресенье около 150 городских пожарных вышли в центр Аугсбурга на акцию в память погибшего товарища.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман заявил, что нападение потрясло не только жителей Аугсбурга, но и вызвало возмущение далеко за его пределами. «Тем важнее быстрый успех расследования аугсбургской криминальной полиции», — сказал он.

Уточняется, что на след подозреваемых удалось выйти благодаря записям с камер видеонаблюдения.

В августе прошлого года в Германии было совершено другое резонансное преступление. Тогда в Хемнице в драки с участием до 10 человек различных национальностей убили 35-летнего немца Даниэля Хиллига . Местные жители вышли на митинг, который перерос в беспорядки.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как даже самые либеральные политики Европы вынуждены были признать рост числа преступлений из-за неконтролируемой миграции.