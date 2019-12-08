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Подростки из семей мигрантов в Германии убили пожарного 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Подростки из семей мигрантов в Германии убили пожарного
Фото: РИА Новости
Баварская полиция сообщила о задержании двух подозреваемых в резонансном убийстве 49-летнего пожарного, которое произошло в центре Аугсбурга в пятницу.
Подозреваемыми оказались 17-летний гражданин Германии, обладающий еще одним гражданством, и 17-летний гражданин южноевропейской страны. Как уточняет Deutsche Welle, оба они рождены в Аугсбурге в семьях мигрантов.
Позднее стало известно о задержании еще четырех подозреваемых.
В пятницу 49-летний пожарный вместе с женой и еще одной семейной парой возвращались с рождественского базара. У них возник конфликт с молодыми людьми, которые избили мужчину и его друга. Пожарный умер в машине скорой помощи.
В воскресенье около 150 городских пожарных вышли в центр Аугсбурга на акцию в память погибшего товарища.
Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман заявил, что нападение потрясло не только жителей Аугсбурга, но и вызвало возмущение далеко за его пределами. «Тем важнее быстрый успех расследования аугсбургской криминальной полиции», — сказал он.
Уточняется, что на след подозреваемых удалось выйти благодаря записям с камер видеонаблюдения.
В августе прошлого года в Германии было совершено другое резонансное преступление. Тогда в Хемнице в драки с участием до 10 человек различных национальностей убили 35-летнего немца Даниэля Хиллига. Местные жители вышли на митинг, который перерос в беспорядки.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как даже самые либеральные политики Европы вынуждены были признать рост числа преступлений из-за неконтролируемой миграции.
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Теги:
В мире , Происшествия , Даниэль Хиллиг , Йоахим Херрман , Деловая газета "Взгляд" , Deutsche Welle , Аугсбург , Германия
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