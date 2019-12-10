Премьером Финляндии стала женщина

Финляндию возглавила 34-летняя женщина

Парламент Финляндии одобрил назначение премьер-министром 34-летней Санны Марин. Об этом сообщает Reuters.

Из 200 членов парламента страны 99 человек проголосовали за ее кандидатуру, 70 высказались против, еще три десятка законодателей не пришли на заседание.

Марин стала самым молодым премьером не только Финляндии, но и всего мира. В ее кабинете министров — семь мужчин и двенадцать женщин. Женщины также возглавляют четыре из пяти правящих партий в парламенте страны.

Члены Социал-демократической партии, крупнейшей в правящей коалиции проголосовали за ее выдвижение 8 декабря. Потребность в новом премьер-министре возникла из-за того, что предыдущий глава правительства, социал-демократ Антти Ринне подал в отставку после массовой забастовки в стране.

Вотум недоверия ему вынесла центристская партия — союзник социал-демократов по коалиции. Этот блок партий пришел к власти полгода назад. Сообщается, что и центристы, и социал-демократическая партия на последнем голосовании потеряли заметную часть голосов. Второе место, почти догнав правящую партию, заняли националисты из «Партии Финнов».

Забастовка почтовой службы, авиаперевозчиков и ряда других индустрий длится уже третью неделю и стоила бюджету страны примерно 500 миллионов долларов.

Правительство Финляндии уже дважды возглавляли женщины. Страна одной из первых в мире (в 1906 году) распространила на женщин избирательное право, а первую женщину-парламентария избрали в 1907 году.