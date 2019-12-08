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Минск оценил ущерб от «грязной нефти» в $70 млн 

News.ru + ещё 21 1 час назад
Минск оценил ущерб от «грязной нефти»
Фото: РИА Новости
Власти Белоруссии рассчитывают получить от России компенсацию в размере $70 млн за поставки «грязной нефти» по нефтепроводу «Дружба».
Об этом заявил посол республики в РФ Владимир Семашко. По его словам, данный вопрос обсуждался президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в ходе их встречи в Сочи, сообщает БЕЛТА.
Ранее NEWS.ru писал, что Москва только частично компенсировала Минску потери. Неурегулированными остались вопросы, касающиеся выпадающих доходов по выручке за транспортировку нефти, недозагрузки НПЗ и ущерба их оборудованию.
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Теги:
В мире , Политика , Владимир Семашко , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Минск
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