Минск оценил ущерб от «грязной нефти»

Власти Белоруссии рассчитывают получить от России компенсацию в размере $70 млн за поставки «грязной нефти» по нефтепроводу «Дружба».
Об этом заявил посол республики в РФ Владимир Семашко. По его словам, данный вопрос обсуждался президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в ходе их встречи в Сочи, сообщает БЕЛТА.
Ранее NEWS.ru писал, что Москва только частично компенсировала Минску потери. Неурегулированными остались вопросы, касающиеся выпадающих доходов по выручке за транспортировку нефти, недозагрузки НПЗ и ущерба их оборудованию.