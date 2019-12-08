Минск оценил ущерб от «грязной нефти» в $70 млн

Власти Белоруссии рассчитывают получить от России компенсацию в размере $70 млн за поставки «грязной нефти» по нефтепроводу «Дружба».

Ранее NEWS.ru писал, что Москва только частично компенсировала Минску потери. Неурегулированными остались вопросы, касающиеся выпадающих доходов по выручке за транспортировку нефти, недозагрузки НПЗ и ущерба их оборудованию.