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Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже 

РИА Новости + ещё 16 1 час назад
Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Участники акции около офиса президента Украины заявили, что Владимир Зеленский "не пересек красные линии", поэтому активисты до утра будут разбирать палаточный городок, передает сайт телеканала "Эспрессо".
Встреча четырех лидеров в "нормандском формате" завершилась в Париже.
"Активисты до утра 10 декабря буду сворачивать палаточный городок на Банковой, где проходила акция, приуроченная к "нормандскому саммиту", — говорится в сообщении.
Отмечается, что участники "акции довольны визитом Зеленского в Париж, он якобы не перешел так называемые "красные линии" на саммите". "Акции протеста будут продолжены под зданием Верховной рады. Речь идет о дне, когда будет рассматриваться закон об особом статусе Донбасса", — говорится в сообщении.
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Теги:
В мире , Выборы на Украине , протесты Франция , Путин и Зеленский , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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