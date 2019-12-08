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Сербия выбрала самого большого друга 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 1 час назад
Сербия выбрала самого большого друга
Фото: РИА Новости
Министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович сказал, какая страна является самым большим другом и союзником республики.
«У Сербии сегодня нет большего друга и союзника в защите ее государственных и национальных интересов, чем Россия», — приводит его слова РИА «Новости».
«Всегда, когда могла, Россия нам помогала, поддерживала нас, а когда по своим внутренним причинам не могла [помочь], то никогда нам не мешала», — подчеркнул сербский министр.
Он заверил, что Белград намерен «публично бороться против любых попыток представить Россию в негативном свете в Сербии».
Попович напомнил, что соглашение о зоне свободной торговли Белграда и ЕАЭС открыло для сербского бизнеса рынок в 200 млн человек. Он отметил также, что вместе с российскими партнерами Сербия «впервые за 30 лет развивает свои возможности по исследованию мирного атома».
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что в случае, если бы в 1999 году Россию возглавлял Владимир Путин, то бомбить Сербию никто бы не стал.
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Теги:
В мире , Владимир Путин , Ненад Попович , Александр Вучич , ЕАЭС , РИА Новости , Сербия
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