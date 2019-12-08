Сенцова «обидели» в Берлине

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Политика

Сенцову не разрешили выступить на церемонии вручения премии Европейской киноакадемии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
На 32-й церемонии вручения премии Европейской киноакадемии European Film Awards в Берлине украинского режиссера, осужденного в России по статье о терроризме, Олега Сенцова вызвали на сцену, но не дали ему выступить.
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«Сидеть в одном ряду со всеми этими людьми: Бинош, Херцогом, Холланд, Вендерсом, Альмадоваром, Павликовским — было большой честью для меня. И когда меня позвали на сцену и все эти легенды кино встали и начали хлопать, то это был очень удивительный момент. Правда, мне почему-то не дали выступить: либо опасаясь моего неидеального английского, либо политических тем, без которых я бы не обошелся», — написал Сенцов в своем Facebook.
Он признался, что его «немой номер» не пришелся ему по душе.
«А когда выяснилось, что вечеринка после церемонии будет проходить в ресторане «Москва», многое стало понятно. Конечно, я туда не пошел — мы устроили свое, отдельное украинское пати, а европейцы никак не могли понять что проблема в названии. Для них в этом нет проблемы, и это многое объясняет, ведь по ним не стреляют из минометов», — заявил Сенцов.
После возвращения из российской тюрьмы режиссер Сенцов отметился несколькими громкими заявлениями, потребовав, в частности, вернуть Украине ядерную бомбу, а также решил создать общественную организацию.
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Теги:
В мире , Видео , Олег Сенцов
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