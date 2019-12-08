Германия потребовала новых мер против России

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Преемница Меркель потребовала новых мер против России из-за дела Хангошвили 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр высказалась о необходимости дальнейших действий в отношении Москвы в связи с делом об убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине.
«Мы будем на уровне федерального правительства проводить консультации по поводу дальнейшей реакции и принимать» соответствующие решения, передает Deutsche Welle заявление министра, прозвучавшее в интервью Bild am Sonntag.
«Российская сторона должна наконец внести свой вклад в расследование этого преступления», — добавила она.
Крамп-Карренбауэр заявила, что произошедшее в Берлине убийство осложнило отношения России и Германии. Она назвала «серьезными» некие «доказательства против России».
По словам главы немецкого военного ведомства, складывается «довольно тревожная картина» на фоне якобы имевшей место попытки отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери.
Напомним, в среду МИД Германии объявил двух сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Москва якобы мало способствует в раскрытии убийства грузинского боевика Хангошвили. МИД пригрозил комплексом ответных мер на высылку российских дипломатов.
Газета ВЗГЛЯД писала, что известно об этом убийстве определенно и что является явными домыслами.
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Комментарии 56 
Теги:
В мире , Видео , Сергей Скрипаль , Зелимхан Хангошвили , МИД , Деловая газета "Взгляд" , Bild , Deutsche Welle , Германия , Москва
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