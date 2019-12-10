«Ничья»: Зеленский оценил переговоры с Путиным

Стало известно, что думает украинский лидер Владимир Зеленский относительно переговоров с главой России Владимиром Путиным.
«Были какие-то уступки, я это почувствовал… Я не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем — ничья», — сообщали Зеленский итоги своих переговоров.
Также украинский лидер добавил, что для урегулирования конфликта в Донбассе Киеву нужно найти формат диалога с Москвой.
«Это как вопросы: а вы будете говорить добрый вечер президенту России? А вы будете садиться с ним за стол? А вы будете жать ему руку, стоять рядом, когда будете фотографироваться? Все очень просто. Чего мы хотим? Нам с вами нужен результат, я так думаю… Если мы хотим что-то решить, возвращать людей, то нам надо найти формат диалога, который будет более-менее корректным», — добавил лидер Украины на брифинге после саммита.
Ранее «Свободная пресса» сообщала новость о том, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глава Украины Владимир Зеленский очень смел.