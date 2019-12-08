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Нетаньяху предложил провести прямые выборы премьера в Израиле 

РИА Новости + ещё 1 29 минут назад
Нетаньяху предложил прямые выборы премьера в Израиле
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил избрать главу правительства прямым голосованием, чтобы избежать третьих за год парламентских выборов.
"Если в "Кахоль-Лаван" (оппозиционная партия — ред.) не хотят правительства национального единства, есть только один способ предотвратить выборы в Кнессет — выбрать одного из двух. Пусть народ решит, кого он хочет видеть главой правительства — Бени Ганца или меня. В "Кахоль-Лаван" говорят, что они знают, чего хочет народ. Так пусть народ решит — и никто кроме народа. И уж, конечно, не пресса", — сказал Нетаньяху в видеообращении, размещённом поздно вечером в субботу в социальных сетях.
Лидер оппозиционной партии "Кахоль — Лаван" Бени Ганц назвал предложение Нетаньяху предвыборным трюком.
"Речь идёт о пустом предложении, направленном исключительно на то, чтобы отлечь внимание от премьер-министра, которому предъявлены три тяжких обвинения и который остаётся единственным человеком, несущим ответственность за то, что мы оказались на пороге третьих выборов", — говорится в заявлении Ганца, распространённом его пресс-службой.
Вечером 11 декабря истекает трёхнедельный срок, отведённый Кнессету на формирование кабинета министров. Все предпринятые до сих пор попытки договориться о создании правительства национального единства завершились провалом.
В случае, если до вечера среды компромисс не будет найден, Израиль в ближайшие месяцы ждут третьи парламентские выборы за год.
На ход коалиционных переговоров оказывают влияние юридические проблемы Нетаньяху — по решению генерального прокурора Израиля Авихая Мандельблита главе правительства будут предъявлены обвинения в коррупции. В понедельник генпрокурор передал обвинительное заключение в отношении премьер-министра спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну.
Нетаньяху будут предъявлены обвинения в получении взятки по так называемому "делу 4000", а также в мошенничестве и обмане общественного доверия в делах "2000" и "1000". Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений — свержение его с поста главы правительства.
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Теги:
В мире , Биньямин Нетаньяху , Юлий Эдельштейн , Израиль
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