Во Франции запретили умирать по выходным и праздникам

Жителям французской коммуны запретили умирать по выходным и праздникам

Мэр французской коммуны Ла Грель с населением около 900 человек Изабель Дюжле запретила местным жителям умирать в своих домах по выходным и в праздники. Она выпустила соответствующий указ, сообщается на сайте коммуны.

Такое решение было принято, чтобы привлечь общественное внимание к критичной нехватке врачей в регионе.

«За провокационным указом, запрещающим умирать дома в выходные и праздничные дни, кроется огромная беда многих жителей из-за ситуации со здравоохранением», — говорится в сообщении мэра.

По данным РИА Новости, на прошлой неделе Дюжле пришлось обратиться к врачу из соседнего округа, чтобы он подтвердил смерть одного из жителей коммуны. Отмечается, что в тот момент лечащий врач мужчины не работал, а скорая помощь находится в подчинении другого региона, где также не хватает специалистов.