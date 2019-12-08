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Жителям французской коммуны запретили умирать по выходным и праздникам 

Lenta.ru 24 минуты назад
Во Франции запретили умирать по выходным и праздникам
Фото: wikipedia.org
Мэр французской коммуны Ла Грель с населением около 900 человек Изабель Дюжле запретила местным жителям умирать в своих домах по выходным и в праздники. Она выпустила соответствующий указ, сообщается на сайте коммуны.
Такое решение было принято, чтобы привлечь общественное внимание к критичной нехватке врачей в регионе.
«За провокационным указом, запрещающим умирать дома в выходные и праздничные дни, кроется огромная беда многих жителей из-за ситуации со здравоохранением», — говорится в сообщении мэра.
По данным РИА Новости, на прошлой неделе Дюжле пришлось обратиться к врачу из соседнего округа, чтобы он подтвердил смерть одного из жителей коммуны. Отмечается, что в тот момент лечащий врач мужчины не работал, а скорая помощь находится в подчинении другого региона, где также не хватает специалистов.
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Теги:
В мире , Европа
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