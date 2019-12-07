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В мире

Какой праздник 8 декабря 

Рамблер 1 час назад
Какой праздник 8 декабря
Фото: ТАСС
Международный день художника отмечается 8 декабря. Об этом сообщает Calend.ru.
В профессиональном сообществе нет единого мнения относительно даты, когда должен праздноваться День художника. Одни профессионалы предлагают праздновать его в день рождения величайшего, по их мнению, художника 20 века Пабло Пикассо, 25 октября.
В некоторых регионах России он празднуется 9 августа (Курская область), в некоторых других — 25 декабря (Липецкая область). На Украине День художника отмечается 11 октября. В 2007 году международная ассоциация «Искусство народов мира» учредила Международный день художника. В этот день проводятся приуроченные к нему выставки, мастер-классы и тому подобные мероприятия.
«День художника — это праздник не только профессионалов и любителей живописи. Сегодняшний праздник — для всех любителей прекрасного», — отмечает Calend.ru.
Вчера, как сообщал «Рамблер», отмечался Международный день гражданской авиации. Этот праздник в 1994 году учредила Международная организация гражданской авиации в честь 50-летия подписания Чикагской конвенции — Конвенции о международной гражданской авиации.
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Редактор:  Дарья Зарецкая
Теги:
В мире , Пабло Пикассо
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