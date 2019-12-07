Какой праздник 8 декабря

Международный день художника отмечается 8 декабря. Об этом сообщает Calend.ru.

В профессиональном сообществе нет единого мнения относительно даты, когда должен праздноваться День художника. Одни профессионалы предлагают праздновать его в день рождения величайшего, по их мнению, художника 20 века Пабло Пикассо , 25 октября.

В некоторых регионах России он празднуется 9 августа (Курская область), в некоторых других — 25 декабря (Липецкая область). На Украине День художника отмечается 11 октября. В 2007 году международная ассоциация «Искусство народов мира» учредила Международный день художника. В этот день проводятся приуроченные к нему выставки, мастер-классы и тому подобные мероприятия.

«День художника — это праздник не только профессионалов и любителей живописи. Сегодняшний праздник — для всех любителей прекрасного», — отмечает Calend.ru.

Вчера, как сообщал «Рамблер», отмечался Международный день гражданской авиации. Этот праздник в 1994 году учредила Международная организация гражданской авиации в честь 50-летия подписания Чикагской конвенции — Конвенции о международной гражданской авиации.