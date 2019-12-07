Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Вооружен информацией": как Зеленского готовят к встрече с Путиным
"Вооружен информацией": как Зеленского готовят к встрече с Путиным
В мире
На Украине согласовали сценарий реинтеграции Донбасса
На Украине согласовали сценарий реинтеграции Донбасса
В мире
"Секретное досье": в Британии вновь заговорили о России
"Секретное досье": в Британии вновь заговорили о России
В мире
В США пофантазировали о вторжении России в Европу
В США пофантазировали о вторжении России в Европу
Армия

Россиянка стала «Миссис Земной шар» 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Россиянка стала «Миссис Земной шар»
Фото: РИА Новости
Ксения Кривко из Кемерово получила главный титул на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Global — 2020 в китайском городе Шэнчьжэнь.
«Ксения стала Миссис Земной шар! Только что надели корону!», — сообщила PR-менеджер Кривко Наталья Токмогашева, передает РИА «Новости».
Она также рассказала, что первой вице-миссис стала представительница Эквадора Джованна Андраде, второй вице-миссис — Анастасия Божкова из Крыма.
Напомним, победительницей конкурса «Миссис Россия 2019» стала Екатерина Нишанова из Геленджика, однако в Китай отправилась обладательница «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко из Кемерово.
Ранее в Сети затравили финалисток конкурса «Миссис Россия».
Видео дня. Суд вынес приговор Егору Жукову
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса В СНБО назвали четыре главных вопроса для Украины на «нормандском» саммите В СНБО назвали четыре главных вопроса для Украины на «нормандском» саммите Бурджанадзе обратилась за помощью к России Бурджанадзе обратилась за помощью к России 
Теги:
В мире , РИА Новости , Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вооружен информацией»: как Зеленского готовят к встрече с Путиным
«Вооружен информацией»: как Зеленского готовят к встрече с Путиным 38
На Украине согласовали сценарий реинтеграции Донбасса
На Украине согласовали сценарий реинтеграции Донбасса 232
«Секретное досье»: в Британии вновь заговорили о России
«Секретное досье»: в Британии вновь заговорили о России 20
В США пофантазировали о вторжении России в Европу
В США пофантазировали о вторжении России в Европу 158
Пожилым россиянам предложили стипендию
Пожилым россиянам предложили стипендию 6
Видео
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
01:09
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
Общество
Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем
01:42
Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем
Шоу-бизнес
«Вооружен информацией»: как Зеленского готовят к встрече с Путиным
02:05
«Вооружен информацией»: как Зеленского готовят к встрече с Путиным
В мире Конфликты
В США пофантазировали о вторжении России в Европу
02:22
В США пофантазировали о вторжении России в Европу
Армия В мире
Россияне стали чаще умирать
00:27
Россияне стали чаще умирать
Общество
Басков сделал чудесный подарок музыкантам-волонтерам
00:59
Басков сделал чудесный подарок музыкантам-волонтерам
Шоу-бизнес Другое
Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией
01:14
Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией
В мире Политика
Полет «уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27
01:29
Полет «уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27
Армия Войска
На переговорах Путина и Лукашенко выключился свет
01:01
На переговорах Путина и Лукашенко выключился свет
В мире
Появилось видео нападения Зайцева на жену
00:25
Появилось видео нападения Зайцева на жену
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение