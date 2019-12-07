На переговорах Путина и Лукашенко выключился свет

Во время переговоров президентов Белоруссии России неожиданно погас свет. Конфуз приключился после вступительного слова двух лидеров, сообщает РИА Новости.

Лидеры отреагировали с юмором.

«Закончилось (электричество)», — пошутил Путин.

Лукашенко поддержал шутку, заявив, что в блэкауте виноват Дима Песков — пресс-секретарь российского лидера.

Члены делегаций посмеялись и продолжили переговоры.

Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко проходят в Сочи, в резиденции Бочаров ручей. Они посвящены теме углубленной интеграции двух стран.