На переговорах Путина и Лукашенко выключился свет 

Во время переговоров президентов Белоруссии и России неожиданно погас свет. Конфуз приключился после вступительного слова двух лидеров, сообщает РИА Новости.
Лидеры отреагировали с юмором.
«Закончилось (электричество)», — пошутил Путин.
Лукашенко поддержал шутку, заявив, что в блэкауте виноват Дима Песков — пресс-секретарь российского лидера.
Члены делегаций посмеялись и продолжили переговоры.
Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко проходят в Сочи, в резиденции Бочаров ручей. Они посвящены теме углубленной интеграции двух стран.
Ранее «Рамблер» сообщал, что несколько сотен белорусов-националистов вышло на митинг против интеграции с Россией.