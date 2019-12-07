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На переговорах Путина и Лукашенко выключился свет 

Рамблер 5 минут назад
Во время переговоров президентов Белоруссии и России неожиданно погас свет. Конфуз приключился после вступительного слова двух лидеров, сообщает РИА Новости.
Лидеры отреагировали с юмором.
«Закончилось (электричество)», — пошутил Путин.
Лукашенко поддержал шутку, заявив, что в блэкауте виноват Дима Песков — пресс-секретарь российского лидера.
Члены делегаций посмеялись и продолжили переговоры.
Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко проходят в Сочи, в резиденции Бочаров ручей. Они посвящены теме углубленной интеграции двух стран.
Ранее «Рамблер» сообщал, что несколько сотен белорусов-националистов вышло на митинг против интеграции с Россией.
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
В мире , Видео , Александр Лукашенко , Владимир Путин , РИА Новости
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