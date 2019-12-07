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На Украине согласовали сценарий реинтеграции Донбасса 

Рамблер + ещё 12 9 минут назад
На Украине согласовали сценарий реинтеграции Донбасса
Фото: Минобороны Украины
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на закрытом заседании согласовал сценарий «реинтеграции» Донбасса. Об этом украинским изданиям сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
«Приняли один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь, как основной на данный момент», — заявил он.
Ранее в СНБО заявили, что приняли пять возможных сценариев «реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса». Они были утверждены 3 декабря на совещании у Владимира Зеленского. Ни один из этих сценариев не разглашают.
«Варианты есть на любой случай: если мы договоримся, если мы договоримся частично, если мы договоримся полностью. На любой случай у нас есть пять наших вариантов», — заявил секретарь СНБО.
Между тем, ранее «Рамблер» сообщал, что российский писатель Захар Прилепин озвучил свой сценарий будущего донбасских республик — они никогда не вернутся на Украину.
«Совершенно очевидный тренд на то, что Донбасс отторгается от Украины. Это понимает Зеленский, это понимает Европа, это понимает Россия, это понимает Донбасс», — сказал Прилепин.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Захар Прилепин , Алексей Данилов , Владимир Зеленский
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