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В Великобритании подозревают связь «секретного досье» с Россией 

Газета.Ru + ещё 1 4 часа назад
«Секретное досье»: в Британии вновь заговорили о России
Фото: РИА Новости
Представители агрегатора новостей из соцсетей Reddit заявили, что утечка торговых документов правительства Великобритании, появившихся на их сайте и распространенных лидером лейбористов Корбином, связана с кампанией России по дезинформации.
Ранее лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин в ходе предвыборной кампании предал огласке секретные документы правительства, не указав источник. Опираясь на данные документов, он заявил, что британская служба здравоохранения "стала предметом торга" в переговорах премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с Соединенными Штатами о торговле между странами в период после Brexit.
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Когда представители Reddit проанализировали аккаунты, через которые "досье" было "продвинуто", они обнаружили, что поведение владельцев аккаунтов схоже с поведением кампании по дезинформации под названием "Вторичная инфекция", о которой стало известно ранее. По мнению экспертов, кампания осуществлялась под руководством Кремля.
Занимающаяся социальными сетями консалтинговая фирма Graphika и исследовательский институт из Вашингтона Atlantic Council заявили, что способ публикации "секретного досье" является зеркальным отражением кампании "Вторичная Инфекция". Также эксперты указывают на одинаковые языковые ошибки в аккаунтах, которые указывали на то, что английский язык для их владельцев — не родной.
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Комментарии 19 
Теги:
В мире , Борис Джонсон , Джереми Корбин , Лейбористская партия , Великобритания
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