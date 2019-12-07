«Секретное досье»: в Британии вновь заговорили о России

В Великобритании подозревают связь «секретного досье» с Россией

Представители агрегатора новостей из соцсетей Reddit заявили, что утечка торговых документов правительства Великобритании , появившихся на их сайте и распространенных лидером лейбористов Корбином , связана с кампанией России по дезинформации.

Ранее лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин в ходе предвыборной кампании предал огласке секретные документы правительства, не указав источник. Опираясь на данные документов, он заявил, что британская служба здравоохранения "стала предметом торга" в переговорах премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с Соединенными Штатами о торговле между странами в период после Brexit.

Когда представители Reddit проанализировали аккаунты, через которые "досье" было "продвинуто", они обнаружили, что поведение владельцев аккаунтов схоже с поведением кампании по дезинформации под названием "Вторичная инфекция", о которой стало известно ранее. По мнению экспертов, кампания осуществлялась под руководством Кремля.

Занимающаяся социальными сетями консалтинговая фирма Graphika и исследовательский институт из Вашингтона Atlantic Council заявили, что способ публикации "секретного досье" является зеркальным отражением кампании "Вторичная Инфекция". Также эксперты указывают на одинаковые языковые ошибки в аккаунтах, которые указывали на то, что английский язык для их владельцев — не родной.