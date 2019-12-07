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Моралес полетел на Кубу для медицинского обследования 

ТАСС + ещё 4 54 минуты назад
Моралес полетел на Кубу для медицинского обследования
Фото: РИА Новости
Бывший президент Боливии Эво Моралес вылетел в пятницу из Мексики, где он ранее получил политическое убежище, на Кубу для прохождения медицинского обследования. Об этом заявила агентству Рейтер Габриэла Монтаньо, занимавшая пост министра здравоохранения в правительстве Моралеса.
"Эво Моралес находится на Кубе, где у него назначена встреча с командой кубинских врачей, занимавшимися его лечением в Боливии", — сказала она.
В свою очередь представитель МИД Мексики Роберто Веласко сообщил, что Моралес поставил власти страны в известность о поездке. "В пятницу утром господин Моралес вылетел на Кубу. Он уведомил нас о временном характере поездки", — написал он в "Твиттере".
В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.
После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на должность и.о. главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров.
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Теги:
В мире , МИД , Reuters , Боливия , Куба , Мексика
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