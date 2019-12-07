«Как это возможно?»: Трамп возмутился из-за Китая

«Им уже достаточно»: Трамп призвал Всемирный банк оставить Китай без кредитов

Представители ВБ предложение главы Белого дома пока никак не прокомментировали.

«Почему Всемирный банк дает кредиты Китаю? Как это возможно? У Пекина много денег. А если их нет, он их создает. Это нужно прекратить!», — написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Представители Всемирного банка предложение Трампа пока никак не прокомментировали, сообщает Reuters.

Ранее ВБ одобрил выделение Пекину кредитов на сумму в 1-1,5 миллиарда долларов ежегодно до июля 2025 года.