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«Им уже достаточно»: Трамп призвал Всемирный банк оставить Китай без кредитов 

ТК «Звезда» + ещё 5 46 минут назад
«Как это возможно?»: Трамп возмутился из-за Китая
Фото: EPA
Представители ВБ предложение главы Белого дома пока никак не прокомментировали.
Дональд Трамп призвал руководство Всемирного банка прекратить выдачу кредитов Китаю. По словам президента США, у Пекина и без того денег достаточно.
«Почему Всемирный банк дает кредиты Китаю? Как это возможно? У Пекина много денег. А если их нет, он их создает. Это нужно прекратить!», — написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.
Представители Всемирного банка предложение Трампа пока никак не прокомментировали, сообщает Reuters.
Ранее ВБ одобрил выделение Пекину кредитов на сумму в 1-1,5 миллиарда долларов ежегодно до июля 2025 года.
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Теги:
В мире , Дональд Трамп , Всемирный Банк , Reuters , Китай
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